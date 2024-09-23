Завдяки хакерській атаці ГУР не працюють сайти й інтернет-банкінг двох банків РФ, - ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони 23 вересня здійснили хакерські атаки на Россельхозбанк та ПАТ "Московський кредитний банк"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у спецслужбах.
За їхніми даними, у цих банках наразі порушено роботу сайтів, не працюють мобільні додатки, а також немає доступу до послуг інтернет-банкінгу.
При цьому зазначається, що технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів.
"Ці акції не мають визначеного терміну дії. Фінансова система РФ зазнаватиме ударів рівно до того часу, доки останній окупант не залишить територію України. Росіяни мають усвідомлювати, що кожна фінансова установа - законна ціль для наших Сил безпеки і оборони, адже всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії", - підкреслили у спецслужбі.
- Наприкінці липня ГУР також атакувало Центробанк РФ, який забезпечує російську агресію проти України.
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