Хакери ГУР атакували російський Центробанк, - джерела
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони 29 липня атакували Центробанк РФ, який забезпечує російську агресію проти України
Про це повідомляють Укрінформ та Ліга.net з посиланням на джерела.
Зазначено, що близько з 11:00 за місцевим часом ресурси Цетробанк Росії стали недоступними для користувачів або почали працювати зі значними перебоями. Водночас у фінансовій установі визнали кіберудар, додавши, що інтенсивність атаки зростає.
Також через українську кібератаку російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та Газпромбанку. За словами джерел, ситуацію ускладнює нестабільний інтернет-звʼязок, адже систематичних кібератак зазнають і найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росії.
Акцентується, що, зокрема, відбувається атака по провайдеру МТС - його послугами не можна скористатися третю добу.
Центральний банк РФ - головний банк першого рівня та головний емісійний, грошово-кредитний інститут у Росії. Він розробляє та реалізує з урядом єдину державно-кредитну політику і наділений особливими повноваженнями, серед яких - право емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.
Кібератаки ГУР
26 квітня співробітники Головного управління розвідки Міноборони України здійснили масштабну кібератаку на сервіси правлячої партії "Единая Россия".
3 травня повідомлялось, що кіберфахівці ГУР здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного звʼязку у російському Татарстані.
У травні кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів Білгородщини та сайти місцевої влади, зокрема уряд обласного центру.
7 травня ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С, що розробляє та підтримує компʼютерні програми для ведення ділових баз даних.
12 червня фахівці ГУР Міноборони здійснили кібератаку на російські ресурси державної влади, а також російські аеропорти, внаслідок чого виникли затримки низки авіарейсів.
25 липня повідомлялось, що ГУР третю добу атакують банківську систему РФ - це паралізувало роботу ключових банківських установ.
27 липня на території Росії фіксувалися проблеми зі зняттям готівки у банкоматах через українські кібератаки.
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