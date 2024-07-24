Фахівці ГУР з ранку масовано атакують банківську систему РФ, - ЗМІ

Про це повідомляють "Економічна правда", "РБК-Україна" й NV із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що внаслідок масової кібератаки паралізовані ключові банківські установи та платіжні системи по всій території Росії. Зокрема, клієнти "Сбербанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк" та "ВТБ" зіткнулися з проблемами чи неможливістю скористатися онлайн-банкінгом та цифровими послугами.

"Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо. Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем терористів - "Системи швидких платежів "СБП" та Національної системи платіжних карт "НСПК".

Також, як повідомляється, росіяни масово скаржаться у соцмережах на неможливість скористатися мобільним звʼязком або мобільним інтернетом від "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".

"У РФ вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки "політично мотивованих хакерів". Водночас в українській розвідці зазначають, що атака ще триває і далека до свого завершення", - пишуть видання.

Кібератаки ГУР на російські сервіси та провайдери

26 квітня співробітники Головного управління розвідки Міноборони України здійснили масштабну кібератаку на сервіси правлячої партії "Единая Россия".

3 травня повідомлялось, що кіберфахівці ГУР здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного звʼязку у російському Татарстані.

У травні кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів Білгородщини та сайти місцевої влади, зокрема уряд обласного центру.

7 травня ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С, що розробляє та підтримує компʼютерні програми для ведення ділових баз даних.

12 червня фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили кібератаку на російські ресурси державної влади, а також російські аеропорти, внаслідок чого виникли затримки низки авіарейсів.