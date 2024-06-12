"Подарунок на свято": ГУР здійснило кібератаку на російські аеропорти й ресурси держвлади, - ЗМІ

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на обізнаного співрозмовника в розвідці.

За словами джерела, кібератаки здійснили на ресурси аеропорту "Домодєдово", саратовського аеропорту "Гагарін" та аеропорту в місті Южно-Сахалінськ.

"Унаслідок атаки затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульяновськ", – повідомило джерело.

Також ГУР атакувало сервери Ради федерації федерального зібрання РФ і сервер органів державної влади Росії. Окрім того, кіберфахівці української розвідки встановили контроль над державним сервером офіційного сайту держдуми Ставропольського краю РФ. Там розмістили банер, на якому зобразили Красну площу з українськими прапорами й написом "Держитесь, ми вас освободим!". А згодом сервер вивели з ладу.

"День так званої Росії триває, у підданих Путіна сьогодні буде ще багато подібних "подарунків" на свято", – додав співрозмовник агентства.