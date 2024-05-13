Фахівці ГУР здійснюють кібератаку на сайти місцевої влади Білгородщини та інтернет-провайдерів

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в спецслужбі.

Зазначається, що внаслідок атаки робота інтернет-мереж, які надають послуги місцевим державним і військовим установам, заблокована.

За словами джерела, станом на 13 травня ГУР вивело з ладу роботу основного інтернет-провайдера "Лучше.Нет", а також вебсайти місцевої влади й уряду Білгорода, регіонального порталу державних та муніципальних послуг, Газпрому "Міжрегіонгаз Білгород", а також міністерства фінансів та бюджетної політики.

У повідомленні додають, що користувачі соціальних мереж у Білгородській області скаржаться на відсутність доступу до інтернету, неробочий мобільний інтернет, а також відсутність зв'язку зі службами підтримки атакованих провайдерів.

У той же час провайдери кажуть про "аварійну ситуацію", зазначаючи про вимушене припинення доступу до іноземних вебресурсів.

Співрозмовник Суспільного додає, що DDoS-атака на російські сервіси продовжується.