Фахівці ГУР здійснюють кібератаку на сайти місцевої влади Білгородщини та інтернет-провайдерів
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакують інтернет-провайдерів Білгородщини та сайти місцевої влади, зокрема уряд обласного центру
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в спецслужбі.
Зазначається, що внаслідок атаки робота інтернет-мереж, які надають послуги місцевим державним і військовим установам, заблокована.
За словами джерела, станом на 13 травня ГУР вивело з ладу роботу основного інтернет-провайдера "Лучше.Нет", а також вебсайти місцевої влади й уряду Білгорода, регіонального порталу державних та муніципальних послуг, Газпрому "Міжрегіонгаз Білгород", а також міністерства фінансів та бюджетної політики.
У повідомленні додають, що користувачі соціальних мереж у Білгородській області скаржаться на відсутність доступу до інтернету, неробочий мобільний інтернет, а також відсутність зв'язку зі службами підтримки атакованих провайдерів.
У той же час провайдери кажуть про "аварійну ситуацію", зазначаючи про вимушене припинення доступу до іноземних вебресурсів.
Співрозмовник Суспільного додає, що DDoS-атака на російські сервіси продовжується.
- 7 травня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України вивели з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С, що розробляє та підтримує компʼютерні програми для ведення ділових баз даних.
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