ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси компанії РФ 1С
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України вивели з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С, що розробляє та підтримує компʼютерні програми для ведення ділових баз даних
Про це Суспільному підтвердили джерела в спецслужбах.
"Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud", - зазначили співрозмовники.
Відомо, що росіяни зараз масово скаржаться на відсутність доступу серверів та онлайн-інструментів, а в мережах вони повідомляють про те, що служби підтримки не можуть відновити доступ до оплачених ресурсів.
Водночас, за інформацією ГУР, такі негативні коментарі громадян РФ видаляються адміністраторами публічних сторінок.
- 26 квітня співробітники Головного управління розвідки Міноборони України здійснили "масштабну кібератаку" на сервіси правлячої партії "Единая Россия".
- 3 травня повідомлялось, що кіберфахівці ГУР здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного звʼязку у російському Татарстані.
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