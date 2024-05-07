ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси компанії РФ 1С

Про це Суспільному підтвердили джерела в спецслужбах.

"Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud", - зазначили співрозмовники.

Відомо, що росіяни зараз масово скаржаться на відсутність доступу серверів та онлайн-інструментів, а в мережах вони повідомляють про те, що служби підтримки не можуть відновити доступ до оплачених ресурсів.

Водночас, за інформацією ГУР, такі негативні коментарі громадян РФ видаляються адміністраторами публічних сторінок.