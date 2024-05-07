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ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси компанії РФ 1С

7 травня, 2024 вiвторок
22:16
Війна з Росією ГУР
Зміст

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України вивели з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С, що розробляє та підтримує компʼютерні програми для ведення ділових баз даних

Про це Суспільному підтвердили джерела в спецслужбах.

"Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud", - зазначили співрозмовники.

Відомо, що росіяни зараз масово скаржаться на відсутність доступу серверів та онлайн-інструментів, а в мережах вони повідомляють про те, що служби підтримки не можуть відновити доступ до оплачених ресурсів.

Водночас, за інформацією ГУР, такі негативні коментарі громадян РФ видаляються адміністраторами публічних сторінок.

  • 26 квітня співробітники Головного управління розвідки Міноборони України здійснили "масштабну кібератаку" на сервіси правлячої партії "Единая Россия".
  • 3 травня повідомлялось, що кіберфахівці ГУР здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного звʼязку у російському Татарстані.
Теги:
Україна
Росія
Технології
кібератаки
ГУР
Міністр оборони України
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