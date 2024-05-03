Хакери ГУР атакували інтернет-провайдерів і мобільних операторів у російському Татарстані, - ЗМІ

Про це повідомляють "Суспільне", "РБК-Україна" та NV із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

Зазначається, що головним обʼєктом кібероперації стали мережі зв’язку в основній економічній зоні Алабуга, де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК.

Унаслідок DDоS-атаки вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі, мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО Таттелеком та регіонального Уфанет.

"Користувачі мереж скаржаться на відсутність доступу до Інтернету, роботу вебресурсів та мобільних додатків. При цьому окремі клієнти повідомляють про неможливість скористатися мобільними додатками, які керують роботою домофонів у підʼїздах. Також користувачі атакованих провайдерів повідомляють про збої в роботі інтернет-месенджерів", - йдеться у повідомленні.