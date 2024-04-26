Українська розвідка здійснила кібератаку на сервіси партії "Единая Россия", - Радіо Свобода

Про це повідомили джерела Радіо Свобода.

Співрозмовники зазначили, що під атакою зараз перебувають сайти й сервери російської партії, а також домени ER.RU та edinros.

За словами українських розвідників, частина ресурсів "Единой России" зараз не працює, хоча партія стверджує, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується".

"Російська правляча партія вранці в п’ятницю заявила про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси, пов’язавши її з проведенням акції "Диктант перемоги", запланованої на сьогодні", - додає видання.