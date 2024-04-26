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Українська розвідка здійснила кібератаку на сервіси партії "Единая Россия", - Радіо Свобода

26 квітня, 2024 п'ятниця
17:51
Війна з Росією Єдина Росія

Співробітники Головного управління розвідки Міноборони України здійснили "масштабну кібератаку" на сервіси правлячої партії "Единая Россия"

Про це повідомили джерела Радіо Свобода.

Співрозмовники зазначили, що під атакою зараз перебувають сайти й сервери російської партії, а також домени ER.RU та edinros.

За словами українських розвідників, частина ресурсів "Единой России" зараз не працює, хоча партія стверджує, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується".

"Російська правляча партія вранці в п’ятницю заявила про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси, пов’язавши її з проведенням акції "Диктант перемоги", запланованої на сьогодні", - додає видання.

  • 5 березня повідомлялось, що українські розвідники здійснили успішну DDoS-атаку проти міністерства оборони Росії, унаслідок чого отримали доступ до серверів, шифрів та секретних документів відомства. 

Теги:
Україна
Росія
Технології
хакер
кібератаки
ГУР
хакерські атаки
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