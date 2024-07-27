Хакери ГУР створили росіянам проблеми зі зняттям готівки у банкоматах, - ЗМІ

Про це "РБК-Україна" повідомляє з посиланням на джерела у спецслужбах.

За інформацією джерела, кіберфахівці ГУР здійснили атаку на російський банківський сектор (прим. - який залучений у фінансування агресії РФ проти України). Операція триває вже декілька днів і набирає обертів.

Фахівцям української розвідки вдалось "вдарити" по роботі банкоматів на території РФ. ГУР також отримало доступ до даних російських фінансових установ.

Росіяни не можуть зняти готівку, а при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.

"До уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк "Дом.РФ". Також заблоковано роботу брокерського застосунку "Т-інвестиції". 26 липня Росія підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням", - йдеться у повідомленні.

Кібератаки ГУР

26 квітня співробітники Головного управління розвідки Міноборони України здійснили масштабну кібератаку на сервіси правлячої партії "Единая Россия".

3 травня повідомлялось, що кіберфахівці ГУР здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та операторів мобільного звʼязку у російському Татарстані.

У травні кіберфахівці ГУР атакували інтернет-провайдерів Білгородщини та сайти місцевої влади, зокрема уряд обласного центру.

7 травня ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси російської компанії 1С, що розробляє та підтримує компʼютерні програми для ведення ділових баз даних.

12 червня фахівці ГУР Міноборони здійснили кібератаку на російські ресурси державної влади, а також російські аеропорти, внаслідок чого виникли затримки низки авіарейсів.

25 липня повідомлялось, що ГУР третю добу атакують банківську систему РФ - це паралізувало роботу ключових банківських установ.