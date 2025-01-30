На Донеччині нацгвардійці закріпили український прапор в тилу російської армії

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"На ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг – символ незламної волі та боротьби", – написали військові.

В ОСУВ "Хортиця" додали, що цим вчинком нацгвардійці дали зрозуміти окупантам, що їхня присутність тут є тимчасовою.