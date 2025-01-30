На Донеччині нацгвардійці закріпили український прапор в тилу російської армії
На Донеччині пілоти бригади "Червона калина" Національної гвардії вночі за допомогою дрону закріпили український прапор на вишці, яку контролює армія РФ
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
"На ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг – символ незламної волі та боротьби", – написали військові.
В ОСУВ "Хортиця" додали, що цим вчинком нацгвардійці дали зрозуміти окупантам, що їхня присутність тут є тимчасовою.
- У середу, 29 січня, українські воїни спростували заяву росіян про взяття населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині.
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