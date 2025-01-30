"Не розуміємо причини суперечок": в "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ЗІ" відреагували на критику через використання ШІ у створенні обкладинки для книжки

Відповідь видавництво оприлюднило в соцмережі X.

Минулого тижня видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" зазнало критики від частини читачів через використання штучного інтелекту для створення обкладинки для їхньої книжки "Жінка зі сну. Антологія англійських готичних оповідань", упорядником якої є Юрій Винничук. Видавництво засудили зокрема за прагнення зекономити на роботі художника-ілюстратора. Ті, кого обурила ШІ-генерована обкладинка книжки, закидали "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ЗІ" небажання підтримувати українських митців, залишаючи їх без роботи.

У соцмережі X поширювали твіти з критикою, на що видавництво намагалося відповідати з іронією.

У новому розгорнутому дописі "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" зазначило, що ставляться до ШІ неоднозначно. І тоді як одні видавництва давно і активно його використовують, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ЗІ" "докоряли, що вони бояться нових віянь".

"І ось, задля експерименту, ми теж створили — одну! — обкладинку до антології готичних оповідань "Жінка зі сну". Створюючи її, прагнули досягти особливої, сказати б, оскарвайлдів­ської, магічності, а також піджартувати із "засадничого принципу" ШІ — запозичення: тобто хотіли зробити парафраз на якесь гарне і більш-менш відоме зображення, згенероване ШІ з класичного живопису, і повторно згенерувати його за допомогою "нашого" ШІ. Відомо, що на витвори ШІ авторське право не поширюється", - поділились у видавництві.

У дописі зауважили, що не очікували такої бурхливої реакції, адже "сталося просто якесь шаленство". У видавництві також наголосили, що не припиняють працювати з художниками.

"Хоча ми й досі не розуміємо причини аж настільки гострих суперечок. Найбільше обурення в нас викликала дика агресія на адресу слав­ного героя-азовця, який заступився за нас... Ми ніколи не беремо участі в цькуваннях, і не поважаємо тих, хто опускається до непристойного тону. Тому й не встрягали в цю незрозумілу колотнечу... Але скажіть — знаючи понад тридцятирічну мистецьку політику "А-ба-би", — у якій це пустопорож­ній голові могла зародитися думка, що ми перестаємо працювати з художниками? Ви це серйозно?.. Уже понад 30 років ми працюємо з найкращими ілюстраторами. Знаємо, що наші книжки надихнули і надихають багатьох молодих людей займатися ілюструванням, а декого — створити власні видавництва... З нами прагнуть працювати найкращі з найкращих (і не тільки українські митці), до нас не так легко "пробитися", але ми в постійному пошуку нових талантів. Тому, звісно, ми не зацікавлені у створенні "штучних" малюнків, але й не зарікаємося, що зрідка можемо користуватися деякими новітніми "прибамбасами", - наголосили вони.

У видавництві анонсували вихід книжок з ілюстраціями українських художників та зізнались, що скандальна обкладинка їм подобається

"Зауважимо, що нам таки подобається обкладин­ка "Жінки зі сну", адже вона, до всього, ще й дуже суголосна з назвою і змістом книжки, а в її основі, як не крути, — класичний живопис, і вона не "пластма­сова". Зауважимо, що книжка майже розпродана, а за час бурхливої веремії наші загальні продажі збільшилися майже вдвічі. Однак у цій ситуації нас це не надто тішить", - додали в "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ЗІ".