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Президентка ГО "Голос Ромні" Бєлова: потреби ромів повинні бути включені в плани відновлення України

Юлія Юліна
30 січня, 2025 четвер
15:59
Суспільство Анжеліка Бєлова, Президентка ГО “Голос Ромні»

Представники ромської громади, яка є частиною України, пліч-о-пліч з українцями боронять державу і є надійними партнерами у розбудові демократичного суспільства, а отже їх потреби повинні враховуватися

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Про це Президентка ГО "Голос Ромні", регіональна представниця Українського Жіночого Конгресу Анжеліка Бєлова сказала під час "Національного форуму з реалізації ромської стратегії. Цінуючи різноманіття" 30 січня 2025 року в Києві.

"Ми повинні доносити голоси ромської громади на всіх рівнях, у тому числі й міжнародному, щоб потреби ромів були включені в плани гуманітарного реагування, відновлення України, щоб ромська громада була не тільки почута, а й залучена до процесів прийняття рішень. Тому ми маємо об’єднатися та діяти, а також дотримуватися принципу "нічого для ромів без ромів", - сказала вона.

Говорячи про Ромську стратегію до 2030 року, Анжеліка Бєлова зазначила, що з її реалізацією є труднощі.

"Для забезпечення реалізації стратегії уряд створив план заходів на 2024 і 2025 рр. Але ми стикаємося з браком фінансування, єдиного механізму моніторингу та координації між органами влади, ромськими організаціями та міжнародними партнерами. Особливо на місцях, де ми працюємо. Регіональні плани дій Ромської стратегії повинні відображати потреби ромської громади на місцях. Нам потрібні ефективні плани та рішення на місцях, локалізовані, оскільки ромська громада не є однорідною. Окрім того, національний план дій та регіональні стратегії мають бути адаптовані до пріоритетів відновлення. Саме тому наша організація виступає з ідеєю створення постійно діючої Національної платформи з реалізації Ромської стратегії з регіональними координаційними групами на місцях, які обов’язково очолюватимуться представниками й представницями ромської громади", - підкреслила очільниця "Голоси Ромні".

Вона зауважила, що за результатами Національного форуму з реалізації ромської стратегії "Цінуючи різноманіття" будуть створені декілька продуктів. 

"Це рекомендації для влади, організацій, міжнародних партнерів щодо їх внеску в реалізацію Ромської стратегії та покращення становища ромів. Друге - це структура Національної координаційної платформи з реалізації Ромської стратегію і План дій щодо подальшої промоції та діяльності Національної координаційної платформи, - сказала Анжеліка Белова.

Анжеліка Бєлова, Президентка ГО “Голос Ромні»

За її словами, ромські організації в Україні мають досвід і знання, які протягом останніх років посилилися.

"І це завдяки роботі у сфері гуманітарного реагування та надання різних послуг постраждалому від війни населенню. Команда "Голосу Ромні" за 3 роки війни допомогла майже 106 тисяч осіб. Ще тисячам допомогли інші ромські громадські організації. Ми - невіддільна частина багатокультурного українського суспільства. Ромські військовослужбовці та військовослужбовиці борються й віддають своє життя за наше спільне майбутнє. Ми є вашими важливими партнерами, експертами, експертками, щоб працювати разом і продовжувати розбудовувати демократичне суспільство нашої мультикультурної України", - підсумувала Анжеліка Бєлова.

Теги:
Новини
Україна
відбудова України
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