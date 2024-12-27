Росія окупувала Українку Донецької області, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією джерела, також фіксують просування росіян у Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки й Сонцівки.

Село Українка, яке потрапило під російську окупацію, розташоване у Покровському районі Донецької області. За останнім переписом, у населеному пункті проживало не більше ніж 100 людей. Засноване у 1922 році.