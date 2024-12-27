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Росія окупувала Українку Донецької області, - DeepState

Влад Дідусь
27 грудня, 2024 п'ятниця
00:22
Війна з Росією Терористи РФ, російська армія, окупант

У четвер, 26 грудня, стало відомо, що російські терористи захопили населений пункт Українка Донецької області

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією джерела, також фіксують просування росіян у Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки й Сонцівки.

Село Українка, яке потрапило під російську окупацію, розташоване у Покровському районі Донецької області. За останнім переписом, у населеному пункті проживало не більше ніж 100 людей. Засноване у 1922 році.

  • 25 грудня DeepState розповів про ситуацію на відтинку Слов'янка - Петропавлівка, який розташований на північний захід від Курахового.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
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