Росія окупувала Українку Донецької області, - DeepState
У четвер, 26 грудня, стало відомо, що російські терористи захопили населений пункт Українка Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією джерела, також фіксують просування росіян у Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки й Сонцівки.
Село Українка, яке потрапило під російську окупацію, розташоване у Покровському районі Донецької області. За останнім переписом, у населеному пункті проживало не більше ніж 100 людей. Засноване у 1922 році.
- 25 грудня DeepState розповів про ситуацію на відтинку Слов'янка - Петропавлівка, який розташований на північний захід від Курахового.
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