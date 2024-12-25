"Атакують безперестанку, ніби таргани": аналітики DeepState розповіли про ситуацію північніше Курахового
Інформаційний OSINT-проєкт DeepState розповів про ситуацію на відтинку Слов'янка - Петропавлівка, який розташований на північний захід від Курахового
Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState пише у Telegram.
"На відтинку Слов'янка - Петропавлівка противник здійснює тиск на ці два населених пункти постійними спробами руху невеликими групами піхоти. Вони ховаються в посадках, окопах, норах тощо, як це можна побачити на відео. Пробують закріпитися на цих позиціях, а далі намагається підтягуватися вже нова група для накопичення. І так безперестану, ніби таргани", - пишуть аналітики.
Українські воїни стараються, щоб не дати росіянам накопичувати сили - здійснюють ураження з допомогою скидів та fpv-дронів.
"Ціль противника в цьому районі — Андріївка. На неї кацапи здійснюють тиск як північніше - Слов'янка - Петропавлівка, зі сходу, рухаючись в сторону села Шевченко, так і південніше - з району Зеленівки в напрямку Розливу та Костянтинополя. Ситуація складна через постійні рухи ворога нескінченою кількістю піхоти, місцями з допомогою техніки, а також інтенсивною роботою артилерії по позиціях Сил оборони", - йдеться у матеріалі про ситуацію на Курахівському напрямку.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що попри зменшення темпів просування ворога на фронті, очікується, що січень буде вкрай складним. Противник кидатиме всі свої резерви, аби досягти певних успіхів.
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