"Атакують безперестанку, ніби таргани": аналітики DeepState розповіли про ситуацію північніше Курахового

Про це інформаційний OSINT-проєкт DeepState пише у Telegram.

"На відтинку Слов'янка - Петропавлівка противник здійснює тиск на ці два населених пункти постійними спробами руху невеликими групами піхоти. Вони ховаються в посадках, окопах, норах тощо, як це можна побачити на відео. Пробують закріпитися на цих позиціях, а далі намагається підтягуватися вже нова група для накопичення. І так безперестану, ніби таргани", - пишуть аналітики.

Українські воїни стараються, щоб не дати росіянам накопичувати сили - здійснюють ураження з допомогою скидів та fpv-дронів.

"Ціль противника в цьому районі — Андріївка. На неї кацапи здійснюють тиск як північніше - Слов'янка - Петропавлівка, зі сходу, рухаючись в сторону села Шевченко, так і південніше - з району Зеленівки в напрямку Розливу та Костянтинополя. Ситуація складна через постійні рухи ворога нескінченою кількістю піхоти, місцями з допомогою техніки, а також інтенсивною роботою артилерії по позиціях Сил оборони", - йдеться у матеріалі про ситуацію на Курахівському напрямку.