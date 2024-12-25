Січень буде вкрай складним, ворог кине всі резерви для максимальних здобутків на фронті, - Згурець

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Курська область, Покровсько-Курахівський напрямок та Велика Новосілка залишаються найбільш активними ділянками фронту. Впродовж останніх місяців противник просувався певними темпами. У листопаді територіальні захоплення склали близько 700 км². У грудні ці показники склали приблизно 200 км², що свідчить про значне уповільнення просування противника", - зазначив він.

Хоча ворог зазнає значних втрат, інтенсивність бойових дій залишається надзвичайно високою, понад 200-250 бойових зіткнень на добу.

"На напрямках Покровська, Часового Яру та Торецька просування противника відбувається досить повільно, а наші війська навіть контратакують. У Часовому Яру, попри спроби росіян використовувати різні способи наступу, просування немає. Але нам необхідно здійснювати контрзаходи, які унеможливлять реалізацію російської стратегії. Ворог намагається через пропаганду впливати на наших західних партнерів та населення, демонструючи свої нібито здобутки. Незважаючи на певні системні складнощі в управлінні військами, наша оборона залишається міцною. Хоча необхідні певні зміни в підходах до використання сил і засобів на полі бою", - резюмував Згурець.