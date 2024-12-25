На Курахівському напрямку Сили оборони втратили деякі позиції, – ОСУВ "Хортиця"
Минулої доби 24 грудня росіяни проводили активні штурмові дії на Курахівському напрямку. Сили оборони втратили деякі позиції
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
Там зазначили, що в міській забудові Курахового, в районах Дальнього, Дачного та Успенівки російські штурмові групи противника намагалися проникнути на позиції Сил оборони.
"Окремі позиції сил оборони втрачені. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак", – поінформували в ОСУВ "Хортиця".
- Інформаційний OSINT-проєкт DeepState 24 грудня повідомляв, що російські терористи захопили Макарівку на Времівському напрямку, а також Сухі Яли та Зеленівку біля Курахового.
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