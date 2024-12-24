DeepState: Сили оборони вирвалися з Макарівки, яку захопила РФ, оточених підрозділів немає
Станом на понеділок, 23 грудня, у Макарівці Донецької області немає оточених підрозділів ЗСУ
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За останньою інформацією відомо, що російські терористи захопили Макарівку на Времівському напрямку, а також Сухі Яли та Зеленівку біля Курахового.
"Сили Оборони вирвалися з Макарівки, станом на 23 грудня в селі немає оточених підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Аналітики також пишуть щодо просування РФ на Донеччині біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.
- 20 грудня повідомлялось, що росіяни намагаються обійти Времівку зі заходу, щоб перекрити шляхи ЗСУ й оточити Макарівку.
- Від початку доби вівторка, 24 грудня, на російсько-українському фронті зафіксували 179 бойових зіткнень: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку.
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