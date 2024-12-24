DeepState: Сили оборони вирвалися з Макарівки, яку захопила РФ, оточених підрозділів немає

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За останньою інформацією відомо, що російські терористи захопили Макарівку на Времівському напрямку, а також Сухі Яли та Зеленівку біля Курахового.

"Сили Оборони вирвалися з Макарівки, станом на 23 грудня в селі немає оточених підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також пишуть щодо просування РФ на Донеччині біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, в Сторожовому та Кураховому.