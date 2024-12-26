Диджиталізація, енергонезалежність і благодійність: яким має бути продуктовий ритейл у сучасних умовах

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Для безперервної роботи в умовах нестабільного енергопостачання магазин оснащено потужним генератором і сучасним енергоефективним обладнанням, що забезпечує стабільну роботу та комфортний шопінг для відвідувачів. У новому магазині працюють п’ять кас самообслуговування, одна лінійна каса та зона інфокаси.

Представники компанії кажуть: поява нової торгової точки – це зручність для місцевих, створення нових робочих місць і можливість активніше підтримувати українського виробника, адже 70% асортименту мережі складають вітчизняні товари. NOVUS зокрема співпрацює з українськими фермерами.

"У нас є крафтова зона в п'яти магазинах, яка має назву "Фуднація", і саме на ній ви можете ознайомитися з підбіркою продукції невеликих виробництв. Це молочні вироби, ковбаси, соуси, дуже смачні джеми або варення", – розповіла комерційна директорка NOVUS Дарія Іванченко.

За цей рік у компанії відбулися діджитал інновації. У грудні 2023 року NOVUS запустив і почав розвивати мобільний застосунок. Він об’єднав карту лояльності, персональні промоакції, функцію сканування ціни, збереження історії покупок та чеки.

"На сьогодні ми дуже задоволені результатом. Тому що ми залучили туди більш як пів мільйона наших клієнтів. Вони активно користуються застосунком. А ми кожним релізом створюємо додаткові корисні функції", – розповів журналістам директор із продажів NOVUS Дмитро Москвічов.

Компанія у 2024 році активно інвестувала не лише в технології, а й в енергонезалежність своїх магазинів. На сьогодні кожна торгова точка, а також логістичний центр обладнані власним генератором, аби працювати під час відключень. Компанія також розвиває альтернативну енергетику та користується відновлювальними джерелами енергії. В енергонезалежність мережі вже інвестували 130 млн грн, а в стандарти будування нових магазинів закладена наявність дахових СЕС.

"Ми запустили перший магазин, який обладнано даховими сонячними панелями. Він є островом електронезалежності, ефективності в мережі й узагалі в країні. Найближчі два роки ми масштабуємо цей досвід на інші 30 торгових точок. Але ми вкладаємо перш за все в нашу ІТ-безпеку, захист від хакерських атак ", – зазначив заступник генерального директора з операційної діяльності NOVUS Олексій Панасенко.

Окрім інвестицій, NOVUS також залучений до благодійності. Компанія за цей рік реалізувала 6 благодійних проєктів, із яких три мілітарні:

сіль "ВОЛЯ", яка конвертується у дрони, зібрала 7 млн грн.

власна торгова марка, 1 грн з якої йде на потреби 3-ї окремої штурмової бригади. Результати проєкту - 21 млн грн на обладнання для військових.

кошики для ЗСУ, в яких кожен охочий може залишити товари тривалого зберігання, забезпечили понад 10 тис. військових продуктами.

Ще три проєкти – гуманітарні. Один із них спрямовано на допомогу новонародженим малюкам на прифронтових територіях. Проєкт "Велике маленьке серце" було створено для лікування дітей із вродженими серцевими вадами, цього року компанія передала на медобладнання майже 8 млн грн. Компанія особливо відзначає результати роботи благодійного фонду "Food for Ukraine", заснованого бенефіціаром мережі Раймондасом Туменасом.

"Ми відправили цього року 27 вантажівок, заповнених харчовими продуктами. Це понад 30 млн грн, конвертованих у продуктову допомогу. Це значущі результати! Ми бачимо, як цей проєкт працює, як це важливо для людей. Якщо для багатьох українців пакет із продуктами – це просто пакет із продуктами, то для отримувачів благодійної допомоги від "Food for Ukraine" – це справжній порятунок", – наголосила піар-керівниця мережі NOVUS Кристина Івченко.

Представники компанії зазначають: NOVUS продовжить розвиватися, допомагати українцям та державі в наступному, 2025 році, та наближати нашу перемогу.