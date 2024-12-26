Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Диджиталізація, енергонезалежність і благодійність: яким має бути продуктовий ритейл у сучасних умовах
Партнерський матеріал

Диджиталізація, енергонезалежність і благодійність: яким має бути продуктовий ритейл у сучасних умовах

Юлія Юліна
26 грудня, 2024 четвер
18:52
Економіка

20 грудня мережа NOVUS відкрила свій 85-й магазин. Супермаркет загальною площею майже 600 кв. м розташовано на вул. Петропавлівській у Києві

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Для безперервної роботи в умовах нестабільного енергопостачання магазин оснащено потужним генератором і сучасним енергоефективним обладнанням, що забезпечує стабільну роботу та комфортний шопінг для відвідувачів. У новому магазині працюють п’ять кас самообслуговування, одна лінійна каса та зона інфокаси.

Представники компанії кажуть: поява нової торгової точки – це зручність для місцевих, створення нових робочих місць і можливість активніше підтримувати українського виробника, адже 70% асортименту мережі складають вітчизняні товари. NOVUS зокрема співпрацює з українськими фермерами.

"У нас є крафтова зона в п'яти магазинах, яка має назву "Фуднація", і саме на ній ви можете ознайомитися з підбіркою продукції невеликих виробництв. Це молочні вироби, ковбаси, соуси, дуже смачні джеми або варення", – розповіла комерційна директорка NOVUS Дарія Іванченко.

За цей рік у компанії відбулися діджитал інновації. У грудні 2023 року NOVUS запустив і почав розвивати мобільний застосунок. Він об’єднав карту лояльності, персональні промоакції, функцію сканування ціни, збереження історії покупок та чеки. 

"На сьогодні ми дуже задоволені результатом. Тому що ми залучили туди більш як пів мільйона наших клієнтів. Вони активно користуються застосунком. А ми кожним релізом створюємо додаткові корисні функції", – розповів журналістам директор із продажів NOVUS Дмитро Москвічов.

Компанія у 2024 році активно інвестувала не лише в технології, а й в енергонезалежність своїх магазинів. На сьогодні кожна торгова точка, а також логістичний центр обладнані власним генератором, аби працювати під час відключень. Компанія також розвиває альтернативну енергетику та користується відновлювальними джерелами енергії. В енергонезалежність мережі вже інвестували 130 млн грн, а в стандарти будування нових магазинів закладена наявність дахових СЕС.

"Ми запустили перший магазин, який обладнано даховими сонячними панелями. Він є островом електронезалежності, ефективності в мережі й узагалі в країні. Найближчі два роки ми масштабуємо цей досвід на інші 30 торгових точок. Але ми вкладаємо перш за все в нашу ІТ-безпеку, захист від хакерських атак ", – зазначив заступник генерального директора з операційної діяльності NOVUS Олексій Панасенко.

Окрім інвестицій, NOVUS також залучений до благодійності. Компанія за цей рік реалізувала 6 благодійних проєктів, із яких три мілітарні:

  • сіль "ВОЛЯ", яка конвертується у дрони, зібрала 7 млн грн.
  • власна торгова марка, 1 грн з якої йде на потреби 3-ї окремої штурмової бригади. Результати проєкту - 21 млн грн на обладнання для військових.
  • кошики для ЗСУ, в яких кожен охочий може залишити товари тривалого зберігання, забезпечили понад 10 тис. військових продуктами.

Ще три проєкти – гуманітарні. Один із них спрямовано на допомогу новонародженим малюкам на прифронтових територіях. Проєкт "Велике маленьке серце" було створено для лікування дітей із вродженими серцевими вадами, цього року компанія передала на медобладнання майже 8 млн грн. Компанія особливо відзначає результати роботи благодійного фонду "Food for Ukraine", заснованого бенефіціаром мережі Раймондасом Туменасом. 

"Ми відправили цього року 27 вантажівок, заповнених харчовими продуктами. Це понад 30 млн грн, конвертованих у продуктову допомогу. Це значущі результати! Ми бачимо, як цей проєкт працює, як це важливо для людей. Якщо для багатьох українців пакет із продуктами – це просто пакет із продуктами, то для отримувачів благодійної допомоги від "Food for Ukraine" – це справжній порятунок", – наголосила піар-керівниця мережі NOVUS Кристина Івченко.

Представники компанії зазначають: NOVUS продовжить розвиватися, допомагати українцям та державі в наступному, 2025 році, та наближати нашу перемогу.

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Україна
бізнес
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Оригінальний будинок, використаний у фільмі "Сам удома", розташований у передмісті Віннетка, штат Іллінойс
Автор Дар'я Тарасова
25 грудня, 2024 середа
Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок
Оригінальний будинок, використаний у фільмі "Сам удома", розташований у передмісті Віннетка, штат Іллінойс
Автор Дар'я Тарасова
25 грудня, 2024 середа
Режисер "Сам удома" Кріс Коламбус розповів, де працювали батьки Кевіна, щоб купити такий будинок
винищувач Mirage 2000
Автор Світлана Кравченко
25 грудня, 2024 середа
Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000-5F
Київ
+0.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.7
    Купівля 41.7
    Продаж 42.22
  • EUR
    Купівля 43.48
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
26 грудня
20:04
OPINION
Планети та галактики — всередині нас
20:01
Оновлено
Ексочільника ТЦК Одеси Борисова, який планував утекти за кордон, арештували з правом на заставу
19:49
Оновлено
РФ здійснила масований обстріл прикордоння Сумщини: загинув чоловік
19:33
путін
Путін заявив, що не проти домовлятися щодо війни з Україною на майданчику Словаччини
19:26
Оновлено
Фінляндія
Фінляндія затримала підозрюваний у пошкодженні комунікаційного кабелю танкер Eagle S, імовірно, з тіньового флоту РФ
19:18
Експосадовцям Київпастрансу оголосили підозру у розкраданні 9 млн грн на держзакупівлях
19:15
військовий квиток, мобілізація
У Дії відновили послугу бронювання від мобілізації
19:14
Оновлено
новини Львівщини
РФ ударила по Слатиному та Золочеву на Харківщині: загинули дві людини, є поранені
19:04
електроенергія, відключення
Укренерго 27 грудня задіє пів черги відключень для побутових споживачів
18:58
Віктор Медведчук
ВАКС заборонив продавати арештоване майно Медведчука, АРМА оскаржить рішення
18:49
Оновлено
РФ ударила по ринку в Нікополі: 8 постраждалих, четверо з них у реанімації в тяжкому стані
18:46
Гривні
На рік під 5%: оборонному підприємству вперше дали пільговий кредит за програмою Мінстратегпрому
18:36
Херсон
"Про наступ на Херсон не йдеться": ЦПД назвав ключовий задум ворога в регіоні
18:08
Міноборони тестує пункт управління підрозділами, озброєними БПЛА
18:07
OPINION
блог Джемілєв
"Турецький двір" та "міністерство саботажу"
18:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:00
У Києві чоловік знущався з собаки у присутності дитини: правоохоронці відкрили кримінальне провадження
17:54
ЗСУ
Знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: командира взводу оголосили в розшук за двома кримінальними статтями
17:30
Для поглиблення співробітництва: делегація збройних сил Франції відвідала Україну
17:28
путін лукашенко
Лукашенко та Путін припустили розміщення в Білорусі 10 ракетних комплексів "Орешник"
17:21
Ексклюзив
"Наслідок кількох речей": Defense Express про ймовірне збиття Росією азербайджанського літака
17:17
російські полонені
Представники Червоного Хреста регулярно відвідують російських військовополонених в Україні, – Координаційний штаб
17:15
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 114 боєзіткнень: на Покровському напрямку відбулося 26 ворожих атак
17:05
Арсен Жумаділов
Очільник Держоператора тилу Жумаділов заявив, що СБУ закрила справу щодо його поїздок до Криму
16:49
Ексклюзив
гривня
Економіст Ус назвав причини, які можуть вплинути на зростання економіки України у 2025 році
16:45
Партнерський матеріал
Що таке Open Banking та як його впровадження для небанківських фінустанов полегшить життя українцям
16:37
Баку вважає, що літак "Азербайджанських авіаліній" збила російська ППО, а пілотам не дозволили приземлитися у РФ, - Euronews
16:26
без світла, свічка блекаут
Унаслідок агресії РФ загинули 143 українські митці та 94 медійники, - Мінкульт
16:22
дрон
Росіяни вдарили по Харкову безпілотником "Молния": є пошкодження
16:20
Паулюс Саударгас
"Домашнє завдання ще не виконане": депутат Європарламенту Саударгас розповів, що необхідно зробити Україні для повної інтеграції в ЄС
16:07
Андрій Портнов
Медіарух закликав Зеленського застосувати санкції РНБО щодо Андрія Портнова
16:00
OPINION
Ударами по енергетиці Путін прагне розколоти Україну
15:57
1000 гривень
Мінекономіки: 1 тис. грн єПідтримки впродовж двох днів отримають ще 2 млн українців
15:43
Ексклюзив
"Постачальники зброї не можуть поділити ринок": волонтерка Ярова про зрив голосування за Громадську раду МО
15:40
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Путін поставив завдання захопити Курахове до Нового року, - генерал Маломуж
15:36
Василь Ломаченко
"Відкрили релігійний фронт, коли били жінок та людей похилого віку": Ломаченко обурився через інтерв’ю Епіфанія
14:54
путін
The Telegraph: Питання, яке ніхто не наважується поставити Володимиру Путіну
14:52
Україна Японія
Японія передала Україні $1,2 млрд через проєкти Світового банку
14:42
Юрій Кот
Суд конфіскував майно ексведучого телеканалу "Інтер" Кота, який зараз живе в Москві
14:21
У центрі Києва іноземець пограбував магазин, погрожуючи пістолетом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV