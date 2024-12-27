У 40 років помер колишній футболіст "Ворскли" та "Чорноморця"

Про це з посиланням на інформацію від вболівальників "Ворскли" пишуть "24 канал" і "Чемпіон".

За інформацією від вболівальників, 40-річний Руслан Соляник помер внаслідок хвороби. Інших деталей не розголошують.

У своїй карʼєрі Соляник встиг пограти за "Ворсклу", "Чорноморець", "Олександрію", "Маріуполь", "Полтаву", "Таврію", "Інгулець", "Миколаїв", "Кремінь", "Кривбас" і "Титан". Також грав за казахстанський "Жетису".