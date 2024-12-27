У 40 років помер колишній футболіст "Ворскли" та "Чорноморця"
У четвер, 26 грудня, стало відомо, що у віці 40 років помер колишній гравець полтавської "Ворскли" та одеського "Чорноморця" Руслан Соляник
Про це з посиланням на інформацію від вболівальників "Ворскли" пишуть "24 канал" і "Чемпіон".
За інформацією від вболівальників, 40-річний Руслан Соляник помер внаслідок хвороби. Інших деталей не розголошують.
У своїй карʼєрі Соляник встиг пограти за "Ворсклу", "Чорноморець", "Олександрію", "Маріуполь", "Полтаву", "Таврію", "Інгулець", "Миколаїв", "Кремінь", "Кривбас" і "Титан". Також грав за казахстанський "Жетису".
- Захисник провів 50 матчів в УПЛ, 70 у першій лізі і близько 20 у вищому дивізіоні Казахстану.
- Завершив карʼєру у 2016 році.
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