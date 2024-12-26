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У будівельній компанії припустили здорожчання житла в Україні та назвали причини

Віталій Бесараб
26 грудня, 2024 четвер
20:17
Економіка новобудова на вул. Трускавецькій

Комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська вважає, що через брак робочої сили та зменшення пропозиції на ринку нерухомості вартість квадратного метра може зрости на 10-15%

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Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Наразі існують обʼєктивно обґрунтовані передумови зростання собівартості квадратного метра. Є певні проблеми у кадровій ситуації, кількості робочих рук та можливості підрядників виконувати певні обсяги робіт зменшується. Через активну мобілізацію багато компаній та підрядників втрачають трудовий потенціал. Тому відповідно розцінки на роботи дуже стрімко зростають. До того ж зростають ледь не кожного місяця. Також відбувається подорожчання певних типів будівельних матеріалів та енергоносіїв. Здорожчання тарифів на електроенергію прямо впливає на вартість промислових виробництв. Тому витрати для будівельних компаній будуть зростати. Якщо не прямо пропорційно, але частину цих витрат буде перекладено в ціну квадратного метра",- пояснила Лаєвська

Анна Лаєвська розповіла, що в Україні за останні три роки значно зменшилась кількість нових обʼєктів для будівництва.

"З іншого боку є ще такий ринковий фактор, як зменшення пропозицій житла. Все це відбувається через те, що останні три роки значно менше було розпочато нових обʼєктів. Спадає платоспроможність громадян, в країні триває війна. Це впливає на будівництво нових обʼєктів. Отже, можна прогнозувати, що вартість житла збільшиться на 10-15% у валютному еквіваленті", - додала вона.


 

Теги:
Україна
бізнес
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