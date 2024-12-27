Бій українського боксера визнали найкращим у 2024 році
Бій українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука виявився найкращим у 2024 році
Про це пише Еспресо.TV.
За версією The Sweet Science, боксерський бій українця Сергія Богачука проти американця Верджіла Ортіса визнаний найкращим у 2024 році.
Вечір боксу проходив у американському Лас-Вегасі. Отріс опинився у нокдауні в першому та восьмому раундах, щоправда рішенням більшості суддів здобув перемогу.
- 21 грудня в андеркарді бою Усик-Ф'юрі Сергій Богачук переміг Ішмаеля Девіса. У другому раунді українець відправив британця у нокдаун, а в шостому - примусив суперника відмовитися від подальшого продовження бою.
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