Бій українського боксера визнали найкращим у 2024 році

Про це пише Еспресо.TV.

За версією The Sweet Science, боксерський бій українця Сергія Богачука проти американця Верджіла Ортіса визнаний найкращим у 2024 році.

Вечір боксу проходив у американському Лас-Вегасі. Отріс опинився у нокдауні в першому та восьмому раундах, щоправда рішенням більшості суддів здобув перемогу.