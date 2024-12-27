Окупанти будують захисні споруди на аеродромі Саки, намагаючись уберегтися від ударів Сил оборони, - Атеш

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агенти руху провели розвідку військової авіабази біля селища Новофедорівка у Сакському районі тимчасово окупованого Криму.

"Було зафіксовано наявність спецтехніки та будівельні роботи, які свідчать, що окупанти намагаються звести захисні споруди для літаків", - зазначили партизани.

Крім того, було зафіксовано точну кількість та типи літаків, розміщених на аеродромі, а також системи ППО, які їх прикривають, додали у підпіллі.

З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М та Су-30СМ. Раніше Сили оборони України неодноразово завдавали успішних ударів по цьому об'єкту, нагадали в "Атеш".

"Всю зібрану інформацію про розміщення літаків, РЛС, техніки та особового складу ми передали Силам оборони України", - звітували партизани.