Росіяни будують дорогу біля Маріуполя, щоб приховати переміщення техніки, - депутат Маріупольської міськради Забавін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Окупанти використовують Маріуполь як військово-логістичний хаб. Тобто періодично весь час іде рух військової техніки та особового складу окупантів. Але окупантів не влаштовує те, що маріупольці бачать переміщення цієї військової техніки, це відбувається і по вулиці Набережній, коли техніка заходить відповідно зі східного боку міста і йде через весь центр міста і далі в західному напрямку", - розповів він.

За його словами, росіяни побудували на тимчасово окупованій частині Донеччини 37 кілометрів дороги, яка має вести від кордону з РФ до Криму через.

"І відповідно окупантів це не влаштовує, тому що всі маріупольці бачать пересування цієї техніки, тому саме вони і посили будівництво обхідних, поза межами міста, автодорожних шляхів і відповідно хочуть, щоб все це відбувалося поза межами міста для того, щоб відвести від очей переміщення техніки. Саме тому вони вкладаються в такі логістичні історії, коли їм треба зробити таємним переміщення військової техніки. Ось на таке вони виділяють гроші і відповідно будують там автошляхи, і вже побудували 37 кілометрів від кордону країни-терориста і вздовж Донецької області, частини окупованої. Тобто це та траса, яка повинна з’єднати відповідно з тимчасово окупованим Кримом", - розповів Дмитро Забавін.