Окупанти через Маріуполь переміщують колони військової техніки на різні напрямки: зафіксовано нову позначку
У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області зафіксували переміщення військової техніки окупантів та нове маркування на ній
Про це повідомив ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нова позначка зафіксована в Маріуполі. Вантажівки рухались на північ Донецької області з напряму Розівсько-Пологівської агломерації. Встановлюємо пункт призначення (напрям та ділянку фронту)", - зазначив він.
За його словами, зафіксовано також посилення російської ППО системами С-300 в західній та північно-західній частині Маріупольського району. Андрющенко вважає, що росіяни намагаються посилити захист Ростовської області. Він розповів, що системи переміщують вдень не приховуючи факт переміщення, що вказує на певний поспіх прикрити вночі.
Ексрадник мера Маріуполя інформує, що знову на тижні активно працювала ворожа авіація, яка заходить з Приморсько-Ахтраська через селище Урзуф в напрямку Запоріжжя.
"Несподівані переміщення через Маріуполь в Ростовську область. Малими колонами в супроводі військової поліції. Не менш чотирьох колон за тиждень з Бердянського та Пологівського напрямів. Відстежуємо, поки для висновків замало даних", - зазначив Андрющенко.
За його словами, в іншому для окупантів зберігаються пріоритети пересування в бік Времівського та Курахівського напрямків.
- Ситуація на фронті залишається складною. Протягом доби там зафіксували 186 бойових зіткнень, 47 з них відбулося лише на Времівському напрямку.
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