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За добу на фронті сталося 186 боєзіткнень: окупати активізувалися на Времівському напрямку
Ситуація на фронті залишається складною. Протягом доби там зафіксували 186 бойових зіткнень, 47 з них відбулося лише на Времівському напрямку
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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 21 грудня.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, а також 37 авіаударів, скинувши 70 КАБів. Крім цього, здійснив більш як п’ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 137 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Ямполівка, Закітне, Сіверськ, Званівка, Маркове, Часів Яр, Костянтинівка, Романівка, Катеринівка, Удачне, Олександропіль, Покровськ, Лисівка, Звірове, Темирівка, Садове, Придніпровське та Антонівка.
Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.
Ситуація по напрямках
На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки та Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись неподалік Зеленого Гаю, Греківки, Надії, Тернів та Іванівки.
Залучивши авіацію на Сіверському напрямку, противник двічі атакував в напрямку Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти провели два штурми неподалік Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Дружби.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Противник активно застосовував авіацію.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак в районах Старих Тернів, Курахового та Дачного.
На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 47 атак наших позицій біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.
За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції сім разів були атаковані неподалік Новоандріївки та П’ятихаток.
На Придніпровському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій, противник успіху не мав.
Сили оборони України продовжують відбивати атаки підрозділів окупаційної армії в Курській області. За минулу добу ворог здійснив 41 спробу потіснити українських захисників.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Веде розвідку.
- Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1820 військових російської армії, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння, зокрема 15 танків та 32 артсистеми.
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