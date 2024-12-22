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Три системи ППО, 15 танків та 1820 військових: що втратила армія РФ за добу війни на фронті

Ксенія Золотова
22 грудня, 2024 неділя
07:23
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1820 військових російської армії, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння, зокрема 15 танків та 32 артсистеми

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 774100 (+1820) осіб,
  • танків ‒ 9609 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19870 (+29) од,
  • артилерійських систем – 21284 (+32) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1030 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2947 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3662 (+0)

Дані уточнюються.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
втрати окупантів
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