Азербайджанським пілотам дивом вдалося дотягнути пошкоджений літак через Каспійське море до Казахстану. Завдяки їхнім зусиллям понад два десятки пасажирів вижили після жорсткої посадки й вибуху в аеропорту Актау.

Літак не розбився у Росії й не втонув у морі, тож убивцям не вдасться приховати сліди ще одного свого злочину. Вцілілі уламки літака, свідчення тих, хто вижив, і відео, зняті в салоні літака ще в повітрі, спростовують російську версію про "зіткнення із птахами".

Звук вибуху ззовні літака, який чули пасажири, характерні для вражаючих елементів протиповітряних ракет сліди на хвості й інших частинах літака, розгерметизація салону і випадіння кисневих масок, пошкодження всередині салону й поранення у деяких пасажирів — усе це схоже на вибух ракети ППО неподалік від літака, і аж ніяк не на птахів.

Очевидно, воюючи з українськими дронами, які атакували Грозний, росіяни стріляли в усе, що бачили, і збили пасажирський літак, убивши десятки людей. Читайте також: У Казахстані розбився пасажирський літак рейсом з Баку до Грозного: У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК

Висновок — простий і очевидний. Жодна нормальна держава і жодна авіакомпанія не повинна літати до Росії. І жодна людина, яка дбає про власну безпеку, не повинна сідати в літак, який прямує на Росію.

По-перше, в небі над Росією йде війна. Але, на відміну від України, яка припинила польоти цивільної авіації над своєю територією, Росія не робить цього, оскільки демонстрація нібито контролю над ситуацією для Кремля стократ важливіша за людські життя.

По-друге, криворуке російське ППО збиває все, що бачить, це не перше збиття ними пасажирського літака.

По-третє, за напад на Україну і крадіжку Росією західних літаків на російську авіагалузь накладені санкції, західні компанії не надають росіянам технічної підтримки й обслуговування. Тому в російській авіації все ламається й падає, авіакатастрофи там стали буденністю навіть без втручання ППО.

Перелік причин, чому не варто літати до Росії, можна продовжувати.