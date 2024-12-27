Без істотних опадів: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в передноворічні вихідні

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Оскільки над Україною синоптичну ситуацію 28-29 грудня визначатиме антициклон то й навіть вітру якогось виразного не буде, невеликий, максимум помірний", - зазначила Діденко.

За її словами, упродовж суботи-неділі, в Україні очікується 0 +4 градуси.

"Хіба що вночі 28-го грудня у східній частині, а 29-го грудня і на заході 0-3 градуси морозу", - додала синоптикиня.

Якою буде погода у столиці?

У Києві, за словами Діденко, ці вихідні будуть теплими, хмарними та маловітряними. У нічні години очікується близько нуля, вдень 0+2 градуси.

"Зазираючи наперед, у Новий рік, можна побачити, що 31-го грудня передбачається малесеньке зниження температури повітря і на півночі України, включно з Києвом, та на північному сході є ймовірність опадів у вигляді хоча б мокрого снігу", - додала Діденко.

Фото: Наталка Діденко