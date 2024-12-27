До річниці Ялтинської конференції РФ планує пропагандистський телеміст зі спільниками у США, Британії та Франції, - Нацспротив

Про це повідомляє Нацспротив.

На честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему "борця з нацизмом", спекулюючи на історичних питаннях, для виправдовування свої агресії.

Для цього росіяни планують залучати своїх агентів впливу у світі, які мають своєю присутністю на цих акціях формувати імідж РФ як країни, яка є головним борцем з нацизмом.

В такому наративі нинішня фашистська РФ сама може визначати хто в світі "нацист" і це нібито дає їй право вторгатися в інші суверенні держави. В лютому росіяни планують телеміст на честь річниці конференції в Ялті. Телеміст має відбутися між студіями й Сімферополем та студіями у Великій Британії, Франції та США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти планують поширити меседжі про "нацизм в Україні" й про те, що сучасний світовий порядок застарів. Наразі ворог шукає партнерів на Заході, хто розіграє з ними цю виставу, зауважили у Спротиві.

Центр національного спротиву підкреслює, що "росіянам не вдасться розіграти цю картку на міжнародній арені, адже сучасна Росія і є головною загрозою світовій безпеці".