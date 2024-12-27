До річниці Ялтинської конференції РФ планує пропагандистський телеміст зі спільниками у США, Британії та Франції, - Нацспротив
На честь 80-річчя Ялтинської конференції Кремль планує провести пропагандистський телеміст між своїми студіями, у тому числі в Сімферополі, та спільниками у США, Британії та Франції
Про це повідомляє Нацспротив.
На честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему "борця з нацизмом", спекулюючи на історичних питаннях, для виправдовування свої агресії.
Для цього росіяни планують залучати своїх агентів впливу у світі, які мають своєю присутністю на цих акціях формувати імідж РФ як країни, яка є головним борцем з нацизмом.
В такому наративі нинішня фашистська РФ сама може визначати хто в світі "нацист" і це нібито дає їй право вторгатися в інші суверенні держави. В лютому росіяни планують телеміст на честь річниці конференції в Ялті. Телеміст має відбутися між студіями й Сімферополем та студіями у Великій Британії, Франції та США", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти планують поширити меседжі про "нацизм в Україні" й про те, що сучасний світовий порядок застарів. Наразі ворог шукає партнерів на Заході, хто розіграє з ними цю виставу, зауважили у Спротиві.
Центр національного спротиву підкреслює, що "росіянам не вдасться розіграти цю картку на міжнародній арені, адже сучасна Росія і є головною загрозою світовій безпеці".
- ГУР МО та Центр протидії дезінформації РНБО запустили новий розділ "Рупори Кремля" порталу War & Sanctions з переліком російських пропагандистів та медіаменеджерів.
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