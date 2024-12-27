Уночі Сили оборони знищили 13 "шахедів", ще 11 локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 27 грудня (із 19.00 26 грудня) противник завдав удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської обл. – РФ., а також атакував 24 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 13 "шахедів" та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).