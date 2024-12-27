Росіяни фактично вже вийшли на трасу від Покровська до Дніпра, - депутат Дружківської міськради Довбня
Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня повідомив, що російська окупаційна армія фактично дісталась до траси від Покровська до Дніпра, яка є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донеччині
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Насправді, щодо ситуації на фронті, то я б сказав, що вона дещо дивна. Окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ та Словʼянськ. Зараз найскладніші бої і найгірша ситуація саме в Покровську. Там ворог намагається перерізати трасу від Покровська до Дніпра. Фактично, вони вже вийшли до цієї траси. Часто російські ДРГ вже заходять у самий Покровськ. Перерізання саме траси від Покровська до Дніпра буде дуже сильним ударом по Силах оборони та гуманітарним місіям, які там працюють", - розповів Довбня.
За словами депутата, дуже велика кількість людей продовжує залишатись у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.
"Траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Якщо окупантам вдасться перерізати цю дорогу, то тоді нам доведеться постачати паливо, харчі, медикаменти й інші критично необхідні речі якимись іншими шляхами. Та й насправді людей залишилось дуже багато в регіоні. Зокрема, у Краматорську, Дружківці та Слов'янську. Втім, люди розуміють, що в разі погіршення ситуації потрібно буде миттєво виїжджати, а це можна буде зробити лише Харківською трасою", - додав він.
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