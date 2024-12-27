Протягом минулої доби росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини
Протягом минулої доби, 26 грудня, російська окупаційна армія вбила трьох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його інформацією, окупанти вбили двох людей у Часовому Яру та одну людини – у Новоекономічному.
"Ще дві людини в області за добу дістали поранення", - додав Філашкін.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2912 людей, ще 6536 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Російська терористична армія у четвер, 26 грудня, атакувала з дрона багатоповерхівку у Часовому Яру Донецької області, внаслідок чого дві людини загинули, ще двоє зазнали поранень.
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