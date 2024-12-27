Протягом минулої доби росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його інформацією, окупанти вбили двох людей у Часовому Яру та одну людини – у Новоекономічному.

"Ще дві людини в області за добу дістали поранення", - додав Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2912 людей, ще 6536 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.