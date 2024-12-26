РФ атакувала дроном багатоповерхівку в Часовому Яру на Донеччині: 2 людини загинули, 2 поранені
Російська терористична армія у четвер, 26 грудня, атакувала з дрона багатоповерхівку у Часовому Яру Донецької області, внаслідок чого дві людини загинули, ще двоє зазнали поранень
Про це інформує Донецька обласна прокуратура.
Вказано, що у зоні ураження російського FPV-дрона опинилась житлова забудова.
Двоє чоловіків 60 і 64 років отримали травми, несумісні з життям. Ще двоє містян, 22 і 55 років, зазнали поранень кінцівок, одного з них госпіталізували. Також пошкоджено багатоповерховий будинок.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Того ж дня Росія здійснила масований обстріл прикордоння Сумщини, внаслідок чого загинув 59-річний мирний мешканець.
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