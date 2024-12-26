РФ атакувала дроном багатоповерхівку в Часовому Яру на Донеччині: 2 людини загинули, 2 поранені

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Вказано, що у зоні ураження російського FPV-дрона опинилась житлова забудова.

Двоє чоловіків 60 і 64 років отримали травми, несумісні з життям. Ще двоє містян, 22 і 55 років, зазнали поранень кінцівок, одного з них госпіталізували. Також пошкоджено багатоповерховий будинок.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).