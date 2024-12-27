На Житомирщині затримали наркозалежних чоловіка й жінку, які за гроші підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК
Суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою наркозалежним чоловіку й жінці, які за гроші підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК у Бердичівському районі Житомирщини
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, підозрювані 24 грудня близько 15:30 підірвали вибухівку біля адмінбудівлі Бердичівського районного ТЦК та СП. На щастя, ніхто з особового складу й цивільних не постраждав.
Правоохоронці того ж дня оперативно розкрили злочин та встановили причетних. Слідство з’ясувало, що теракт скоїли неодноразово судимий уродженець Донеччини та мешканка Бердичева. Обоє наркозалежні.
Підозрювані у пошуку сумнівного заробітку в одному з телеграм-каналів погодилися на пропозицію виготовити вибухівку та підірвати її біля військкомату.
Вибуховий пристрій помістили у харчовий контейнер, який наповнили, зокрема, металевими кульками. До нього приєднали електродетонатор із дистанційним управлінням.
Чоловік наразі проживає у Києві. Для вчинення теракту він приїхав зі столиці до Бердичева, приніс вибухівку до ТЦК та СП і дистанційно підірвав. Після цього підозрюваний намагався втекти. Однак він та його спільниця були затримані.
Під час обшуків в обох вилучили докази протиправної діяльності.
Наразі за клопотанням прокуратури підозрюваним обрано безальтернативні запобіжні заходи – тримання під вартою. За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури двом особам повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Суд обрав запобіжний захід 37-річному підозрюваному у вчиненні теракту біля будівлі ТЦК та СП у місті Дніпро - тримання під вартою строком на 60 діб.
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