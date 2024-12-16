Теракт біля будівлі ТЦК у Дніпрі: підозрюваному обрали запобіжний захід

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури 37-річному громадянину було повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України).

ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ, що йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб, тобто до 12 лютого 2025 року.

Що сталося 14 грудня у Дніпрі

За даними слідства, 14 грудня 2024 року о 14:45 в одному з районів Дніпра біля будівлі ТЦК та СП стався вибух саморобного вибухового пристрою.

З відкритих джерел можна дізнатися, що йдеться про обласний ТЦК та СП на вулиці Степана Бандери, 16.

Внаслідок теракту загинув чоловік. Ще один чоловік та двоє поліцейських, які в той час перебували на службі, дістали тяжкі поранення. Також пошкоджено житлові будинки поблизу.

Того ж дня оперативники Нацполіції та СБУ провели спільну операцію з затримання 37-річного раніше засудженого мешканця Дніпропетровської області. Йому оголошено про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

За місцем проживання чоловіка влаштовано обшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За підозрою у здійсненні терористичного акту на вході до будівлі ТЦК та СП у місті Дніпро затримано громадянина України Рубена Восканяна.



