У центрі Дніпра пролунав вибух: загинула людина, поранені поліцейські
У суботу, 14 грудня, в центрі Дніпра пролунав вибух, внаслідок чого загинула людина, також є поранені. Серед постраждалих, зокрема, двоє поліцейських
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні", – йдеться в повідомленні.
Подія сталась в одному з центральних районів Дніпра 14 грудня близько 14:45. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Фахівці встановлюють обставини вибуху.
- Надвечір 8 грудня у Слобідському районі Харкова пролунав вибух поряд із центральним входом до будівлі поліції. За попередніми даними, здетонував невідомий вибуховий пристрій.
- Актуальне
- Важливе