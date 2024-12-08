У Харкові стався вибух поблизу відділу поліції: пошкоджено фасад будівлі
Надвечір 8 грудня у Слобідському районі Харкова пролунав вибух поряд із центральним входом до будівлі поліції. За попередніми даними, здетонував невідомий вибуховий пристрій
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Зазначається, що інцидент стався близько 17:00.
"Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Слобідському районі Харкова. Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає.
"Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину", - зазначили в поліції.
Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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