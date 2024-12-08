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У Харкові стався вибух поблизу відділу поліції: пошкоджено фасад будівлі

Катерина Ганжа
8 грудня, 2024 неділя
20:39
Суспільство новини Львівщини

Надвечір 8 грудня у Слобідському районі Харкова пролунав вибух поряд із центральним входом до будівлі поліції. За попередніми даними, здетонував невідомий вибуховий пристрій

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Про це повідомляє поліція Харківської області. 

Зазначається, що інцидент стався близько 17:00.

"Поліція проводить перевірку за фактом вибуху у Слобідському районі Харкова. Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає.

"Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину", - зазначили в поліції. 

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

  • Раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали двох 14-річних жителів Київщини, які підірвали вибухівку біля райвідділу поліції. Їм оголосили підозру. 
Теги:
Новини
Україна
Харків
поліція
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