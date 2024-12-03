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Головна Кримінал На Київщині затримали двох 14-річних підлітків, які підірвали вибухівку біля райвідділу поліції: їм загрожує до 12 років ув'язнення

На Київщині затримали двох 14-річних підлітків, які підірвали вибухівку біля райвідділу поліції: їм загрожує до 12 років ув'язнення

Катерина Єсікова
3 грудня, 2024 вiвторок
10:10
Кримінал

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох 14-річних жителів Київщини, які підірвали вибухівку біля райвідділу поліції. Їм оголосили підозру

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Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваними виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через Telegram-канали з пошуку швидких заробітків. Вони 28 листопада здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині.

"Тоді за завданням російських спецслужб зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Для вчинення злочину юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос і лежала у тайнику на Київщині. За інструкцією окупантів для збільшення вражаючої дії вибуху підозрювані начинили вибуховий пристрій гайками та болтами.

Усіма діями підлітків керував представник спецслужб РФ, що маскувався під акаунтом дівчини та обіцяв гроші у разі виконання ворожого завдання. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони та інші докази підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Попри юний вік фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада 2024 року.
  • Пізніше правоохоронці затримали підозрюваних, які влаштували теракт біля райуправління поліції у Житомирі. Постраждав правоохоронець.
Теги:
Новини
Україна
СБУ
Київщина
поліція
Війна з Росією
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