Правоохоронці затримали ймовірних терористів, які підірвали райуправління поліції у Житомирі

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрювані 20 листопада 2024 року вчинили теракт у центральній частині Житомира - підірвали вибухівку біля райуправління поліції. Внаслідок цього було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці.

Встановлено, що вони діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через Телеграм-канали із пошуку "швидких грошей".

"Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. За інструкцією російських кураторів вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили "віддалено" за допомогою мобільного телефону", - йдеться у повідомленні.

Також на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу.

За даними правоохоронців, усі 5 підозрюваних, які діяли окремо один від одного, були затримані "по гарячих слідах" у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них – 46-річний харків’янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж. За інструкцією окупантів, рецидивіст купував частина до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні.

"Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці компоненти із тайника і за наданими їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Двоє інших співучасників - встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її в дію", - пише СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Чоловікам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.