Хотів підірвати поліцейських у квартирі на Печерську: правоохоронці затримали російського агента, який вже 6 разів відбував покарання у в'язниці

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваним виявився 43-річний мешканець Київщини, який вже 6 разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці.

Так, 17 листопада наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці. Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала так звана розтяжка з гранатою Ф-1. Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а "дзвінок" жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських.

Зазначається, що перед встановленням розтяжки агент виконав "тестове" завдання: підпалив релейну шафу Укрзалізниці на околицях столиці й направив відповідні відео куратору. Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців.

"Зловмисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там розтяжку з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що під час вибуху ніхто не постраждав. Невдовзі вони затримали підозрюваного по гарячих слідах". Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.