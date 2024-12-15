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Хто підозрюється у теракті біля ТЦК в Дніпрі: ЗМІ назвали ім'я затриманого

Анатолій Буряк
15 грудня, 2024 неділя
18:47
Суспільство Затримання підозрюваного у підриві бомби на вході до ТЦК у місті Дніпро (14 грудня 2024 року)

За підозрою у здійсненні терористичного акту на вході до будівлі ТЦК та СП у місті Дніпро затримано громадянина України Рубена Восканяна

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Про це із посиланням на власних поінформованих співрозмовників у правоохоронних органах повідомили "Українська правда" та "РБК-Україна". Таке ж ім'я назвав і громадський активіст, відеоблогер Сергій Стерненко.

Закладена та приведена Восканяном у дію вибухівка, як пише "РБК-Україна" була саморобною.

Затримання Рубена Восканяна

Затримання Рубена Восканяна, Фото: ТГ-канал Сергія Стерненка

"Правоохоронці стверджують, що затриманий діяв за вказівками спецслужб РФ. Джерела в силових відомствах повідомили, що фігурант у 2019 році перебував у Москві", - додає "Фокус".

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Журналісти стали шукати сліди людини з ім'ям Рубен Восканян у соціальних мережах.

 

Рубен Восканян у Москві

Рубен Восканян у Москві, Фото: ТГ-канал Сергія Стерненка

"В Facebook є сторінка Рубена Восканяна. В особистих даних вказано, що людина народилася на Донеччині у місті Марганець. Згодом місцем проживання була вказана Одеса", - пишуть "Факти".

Що сталося 14 грудня у Дніпрі

За даними слідства, 14 грудня 2024 року о 14:45 в одному з районів Дніпра біля будівлі ТЦК та СП стався вибух саморобного вибухового пристрою. 

З відкритих джерел можна дізнатися, що йдеться про обласний ТЦК та СП на вулиці Степана Бандери, 16.

Внаслідок теракту загинув чоловік. Ще один чоловік та двоє поліцейських, які в той час перебували на службі, отримали тяжке поранення. Також пошкоджено житлові будинки поблизу. 

Того ж дня оперативними Нацполіції та СБУ провели спільну операцію із затримання 37-річного раніше засудженого мешканця Дніпропетровської області. Йому оголошено про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

За місцем проживання чоловіка влаштовано обшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
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Кримінал
Дніпро
СБУ
теракт
військові
поліція
терорист
тероризм
Дніпропетровщина
Війна з Росією
ТЦК
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