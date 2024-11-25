На Київщині й у Сумах затримали підпалювачів будівель ТЦК та автівок військових на замовлення РФ

Про це повідомляють Служба безпеки та Національна поліція.

Росіяни помітили підозрюваних у telegram-каналах, де ті шукали легкого заробітку.

На Київщині затримали 18-річного мешканця Кагарлицького району, який за завданням окупантів підпалив будівлю територіальної громади. Для цього юнак розбив металопластикове вікно держустанови та вилив легкозаймисту суміш усередину приміщення. Потім він зафіксував загоряння на відео та відправив його куратору РФ.

"Після виконання першого завдання зловмисник мав приступити до другого – спалити будівлю Укрпошти в сусідньому населеному пункті. Втім, він не встиг цього зробити, оскільки був затриманий "по гарячих слідах", - інформує СБУ.

Фото: СБУ

Водночас у Сумах викрили 35-річного безробітного уродженця Білорусі: він підпалив 2 приймальні ТЦК та 3 службових автівки українських військових.

Фігурантам оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Наразі затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років за ґратами.

Фото: Національна поліція України

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.