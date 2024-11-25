Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал На Київщині й у Сумах затримали підпалювачів будівель ТЦК та автівок військових на замовлення РФ

На Київщині й у Сумах затримали підпалювачів будівель ТЦК та автівок військових на замовлення РФ

Дар'я Куркіна
25 листопада, 2024 понедiлок
13:33
Кримінал

СБУ та Нацполіція затримали в Сумах та Київській області фігурантів, які на замовлення РФ підпалювали будівлі ТЦК й автівки військових. Один із них - уродженець Білорусі

Зміст

Про це повідомляють Служба безпеки та Національна поліція.

Росіяни помітили підозрюваних у telegram-каналах, де ті шукали легкого заробітку.

На Київщині затримали 18-річного мешканця Кагарлицького району, який за завданням окупантів підпалив будівлю територіальної громади. Для цього юнак розбив металопластикове вікно держустанови та вилив легкозаймисту суміш усередину приміщення. Потім він зафіксував загоряння на відео та відправив його куратору РФ.

"Після виконання першого завдання зловмисник мав приступити до другого – спалити будівлю Укрпошти в сусідньому населеному пункті. Втім, він не встиг цього зробити, оскільки був затриманий "по гарячих слідах", - інформує СБУ.

Фото: СБУ

Водночас у Сумах викрили 35-річного безробітного уродженця Білорусі: він підпалив 2 приймальні ТЦК та 3 службових автівки українських військових.

Фігурантам оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Наразі затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років за ґратами.

Фото: Національна поліція України

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 25 листопада стало відомо, що Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату, який підозрюється в роботі на російських окупантів.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
СБУ
військові
Київщина
Суми
поліція
Війна з Росією
ТЦК
Читайте також:
Віктор Бондарєв
Автор Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
Російський сенатор анонсував повторний удар "Орешником"
Автор Юрій Бутусов
24 листопада, 2024 неділя
Чому Єрмак прибрав людей Федорова з Міноборони
Майк Раундс
Автор Марія Науменко
23 листопада, 2024 субота
"Ми брешемо самі собі": соратник Трампа Майк Раундс відкинув ідею мирних переговорів із Путіним
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 43.05
    Продаж 43.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 листопада
13:39
Оновлено
Насідки обстрілу Одеси 25 листопада
Війська РФ вдарили ракетою по середмістю Одеси: є постраждалі
13:27
Андрій Сибіга
Сибіга їде на засідання G7 до Італії: з низкою дипломатів ЄС говоритиме про зміцнення підтримки України
13:08
Євпаторія
Близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили Крим через побоювання можливих бойових дій в Євпаторії, - "Атеш"
12:57
Оновлено
пожежа
Сили оборони підтвердили атаку на низку важливих об'єктів у трьох областях Росії
12:53
домашні тварини, собаки
В Україні стартував перший етап запуску Єдиного держреєстру домашніх тварин
12:49
Оновлено
ППО
РФ запустила групи БПЛА по Україні: в Запоріжжі постраждав підліток, на Київщині пошкоджені 4 будинки
12:27
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині в районі Дергачівської громади
12:09
Огляд
Макс Ферстаппен
Ферстаппен узяв четвертий титул Формули-1, Надаль попрощався з тенісом, а у Гвардіоли найгірший етап в кар'єрі. Головні новини світового спорту за тиждень
12:04
OPINION
Нам важливо, щоб Росія виснажилася швидше
12:01
У трейлері комедії "Збори ОСББ" з Яновичем, Сумською і Лебігою розкрили нові деталі сюжету
11:51
Сніг
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління
11:47
Ексклюзив
Тенденції загрозливі: військовий експерт Селезньов про Запорізький напрямок
11:35
ппо
Сили ППО знищили 71 дрон під час нічної та ранкової атаки росіян 25 листопада
11:32
електроенергія
Споживання зростає, погодинні вимкнення світла застосовують у всіх регіонах: ситуація в енергосистемі 25 листопада
11:29
Гладіатор ІІ
Режисер "Гладіатора 2" заявив, що персонаж Дензела Вашингтона схожий на Трампа
11:26
Оновлено
Обстріл Харкова
Росіяни зранку атакували Харків: зайнялася пожежа, є постраждалі
11:22
Telegram логотип
Національна академія наук заборонила співробітникам користуватися Telegram
11:17
Захопили в полон військових РФ: Третя штурмова провела успішну операцію в Копанках на Харківщині
10:53
Ексклюзив
гривні
Виплати - технологія, щоб задобрити електорат: політолог Кошель про ключові ознаки виборів
10:41
Олександр Сирський
За наказом Сирського кожна бригада має створити штатний підрозділ рекрутингу
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
10:27
Шпигував за оборонцями Харкова: клірику УПЦ МП з Мелітополя оголосили підозру
10:08
У Великій Британії заявили, що РФ намагається використовувати ШІ для атак на інфраструктуру
10:03
Лілу45 та Галич з O.Torvald презентували спільну пісню
10:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Війська виводять із двох кишень, які ворог хотів перетворити на пастки: Згурець про Курахівський напрямок
10:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ракетне балансування України та Росії і солідарність Європи, яка не повинна похитнутися в епоху Трампа. Акценти світових ЗМІ 25 листопада
10:00
OPINION
Путін вірить, що Захід віддасть йому Україну на поталу
09:58
Оновлено
У Вільнюсі на житловий будинок упав вантажний літак: загинув пілот
09:32
Енергетика
У Харкові створюють "енергетичний острів", щоб децентралізувати систему енергозабезпечення
09:28
У міноборони Тайваню заявили, що Китай знову запустив повітряну кулю після піврічної перерви
09:11
Ексклюзив
Карта бойових дій за 13-20листопада
Погодні умови не зупиняють ворога: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
09:02
Ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
"Містить компоненти з п'яти країн": ГУР розповіло, з чого складаються ракети KN-23/KN-24, які КНДР передала Росії
08:45
Хезбола, Ліван
"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я
08:45
Пресреліз
Моя прекрасна колонізація - обкладинка документального фільму
Культурний аншлюс України: вийшов фільм "Моя прекрасна колонізація", про те як серіали та шоубіз перетворювали українців на росіян
08:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті сталося 217 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Курахівському напрямку
08:35
Оновлено
Румунія, прапор Румунії
Вибори в Румунії: перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
08:00
OPINION
Найстрашніша зима завжди та, що попереду
07:56
Інфографіка
Розбита техніка окупантів
За добу війни в Україні росіяни втратили 6 танків, 22 артсистеми та 1610 військових
07:50
Російські військові
Російські війська просуваються значно швидше, ніж протягом усього 2023 року, - ISW
07:50
Ексклюзив
свічка
Росіяни заборонили вшановувати пам'ять жертв Голодоморів на окупованій Херсонщині, - голова пресофісу ОВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV