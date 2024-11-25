Шпигував за оборонцями Харкова: клірику УПЦ МП з Мелітополя оголосили підозру

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, на замовлення РФ фігурант зливав інформацію про Сили оборони у Харкові. Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу міста.

Також протоієрей відстежував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом.

Окупанти планували використати ці розвіддані для підготовки ракетно-бомбових ударів по локаціях Сил оборони, які залучені до захисту Харкова.

За даними СБУ, 43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року. Він народився у Мелітополі, а з 2009 до 2018 року перебував на території Росії. Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму.

Під час обшуків у затриманого вилучили телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості. Йому загрожує 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.