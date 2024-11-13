СБУ оголосила підозру клірику Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) на Житомирщині

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни клірик нав’язував прихожанам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну РФ проти України.

Крім цього, на сторінках клірика російське вторгнення подавалося як "громадянський конфлікт", а воєнні злочини - виправдовувалися.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Клірику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.