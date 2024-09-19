Виправдовував війну РФ проти України: СБУ оголосила підозру клірику київського монастиря УПЦ МП
Служба безпеки повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ МП, який у соцмережах виправдовував війну РФ проти України та поширював фейки
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився архімандрит одного із чоловічих монастирів у Києві.
За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.
"Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) виявлено докази злочинних дій", - йдеться у повідомленні.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Уранці 18 вересня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря Української православної церкви (московського патріархату).
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