Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Києві СБУ здійснює обшуки у Свято-Введенському монастирі УПЦ МП, - ЗМІ

У Києві СБУ здійснює обшуки у Свято-Введенському монастирі УПЦ МП, - ЗМІ

Світлана Кравченко
18 вересня, 2024 середа
10:36
Кримінал СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП у Києві

Уранці 18 вересня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря Української православної церкви (московського патріархату)

Зміст

Про це повідомляють джерела СуспільногоLB.ua та LIGA.net у правоохоронних органах.

За їхніми даними, є інформація про поширення деякими місцевими духівниками кремлівської пропаганди та підтримки ними війни Росії проти України.

Слідчі дії проводять оперативники Служби безпеки України.

Наразі деталі обшуків невідомі.

Довідка. Київський Свято-Введенський монастир – чоловічий монастир, що був заснований наприкінці 19 - початку 20 століття. Належить до УПЦ МП.

  • Нагадаємо, Верховна Рада 20 серпня проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорці. Після цього президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні.
Теги:
УПЦ МП
СБУ
новини Києва
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Автор Оксана Ліховід
17 вересня, 2024 вiвторок
Створено загрозу оперативного оточення угруповання РФ в районі населеного пункту Крем'яне, - військовий експерт Снєгирьов
окупант
Автор Юлія Лаврук
17 вересня, 2024 вiвторок
Імовірна страта мечем українського військовополоненого: розпочато досудове розслідування
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 45.88
    Продаж 46.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
18 вересня
11:04
На фото: Дмитро Шуров Pianoboy
Передав Тіні Кароль: Ріаnобой пояснив, чому відмовився від продюсування Нацвідбору на Євробачення-2025
10:59
Оновлено
Тверська область РФ
Українські дрони вночі знищили склад з КАБами та північнокорейськими ракетами у Тверській області РФ: оголошено евакуацію населення
10:54
Оновлено
"Може працювати". США ознайомилися з Планом перемоги Зеленського
10:50
Огляд
міжнародний огляд
Назріває кривава битва за Покровськ, а США скорочують військову допомогу Україні. Акценти світових ЗМІ 18 вересня
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:32
Оновлено
На заправці у Києві застрелили водія: правоохоронці затримали підозрюваного
10:19
Ексклюзив
"Полон - вбиває": у Києві родичі військовополонених вийшли на акцію
10:17
Ніл Ґейман
Українське видавництво опублікує книжку Ніла Ґеймана, якого після звинувачень у зґвалтуванні кенселять Netflix, Disney і Amazon
10:15
Партизани зафіксували ЗРК "Бук-М3" в окупованому Севастополі
10:15
Зливав координати позицій ЗСУ під Покровськом за обіцяний від ФСБ 1 млн рублів: українського офіцера підозрюють у держзраді
10:06
OPINION
Про пейджери від Моссаду
09:56
нічна атака "шахедів"
Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 46 із 52 російських "шахедів"
09:54
Ексклюзив
вибух у Воронезькій області
До 30 тисяч різних боєприпасів: Згурець про атаку українських безпілотників по складу боєприпасів РФ у Тверській області
09:52
Місцева влада ще одного польського міста закликала мешканців евакуюватися
09:48
Оновлено
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами в ніч на 18 вересня: у Кропивницькому є загиблий, в Сумах - удар по енергетиці
09:37
Олександр Усик
"Непридатні для подорожі": ЗМІ назвали обставини затримання Усика в Польщі
09:31
Клаудія Шейнбаум
Нова президентка Мексики відмовилася відвідати Київ на запрошення Зеленського
09:03
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Ворог активізувався на Придніпровському напрямку, намагаючись вести бойові дії на островах, - Братчук
08:59
поліція польщі
"Ми все бачимо": у Польщі звернулися до мародерів у постраждалих від повені районах
08:57
МВФ
Місія МВФ відклала роботу в РФ на невизначений термін
08:11
вогонь, полум'я, пожежа
На окупованій Луганщині вирують масові пожежі: загарбники ввели режим надзвичайної ситуації
08:01
OPINION
Як порятувати Покровськ?
07:58
зсу артилерія
За минулу добу на фронті відбулося 194 боєзіткнення: ворог здійснив 4800 ударів по Україні
07:55
подружжя
У застосунку "Дія" вже одружилися 219 пар, - Мінцифри
07:40
Оновлено
швидка
РФ 17 вересня вдарила КАБами по Харкову: кількість постраждалих зросла до 9
07:37
шахи
Сибіга, Бідний і Камишін закликали Міжнародну федерацію шахів продовжити відсторонення гравців з РФ і Білорусі
07:35
Анонс
Віктор Циганков, Жирона
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 18 вересня
07:16
Аmazon
Amazon зобов'язала співробітників повністю відмовитися від дистанційної роботи і повернутися в офіси
07:15
Анонс
Шахтар, Ліга чемпіонів
"Болонья" - "Шахтар": де та коли дивитись перший матч українців в оновленій Лізі чемпіонів
07:07
Інфографіка
знищені окупанти
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових, 6 танків і 25 БПЛА
07:00
Оновлено
"Буян-М"
Війська РФ тримають в Чорному морі один ракетоносій
06:52
На фото: Біллі Айліш
Біллі Айліш закликала шанувальників підтримати Камалу Гарріс на президентських виборах США
06:45
Альваро Мората, Мілан, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 17 вересня
06:36
Оновлено
Олександр Усик
"Сталося непорозуміння": Усика відпустили після арешту в аеропорту Кракова. Спортсмен та Зеленський відреагували на інцидент
06:12
Умєров з Остіном
Умеров поділився з Остіном оновленою інформацією про операції та потреби України на фронті
04:07
посольство США
У США представники виборчих комісій отримали листи з погрозами: ФБР почало розслідування
03:09
КНДР ракета
КНДР запустила балістичні ракети у бік Східного моря
02:43
США та Китай
WSJ: Чиновники США у Пекіні висловлюватимуть стурбованість дешевим китайським експортом, що заполонив світові ринки
02:25
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
Збройні сили Йорданії збили БПЛА, який намагався перетнути територію країни
00:34
Київ
Росіяни масовано атакували Запорізьку область: є загиблі та поранені, людей дістають з-під завалів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV