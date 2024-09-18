У Києві СБУ здійснює обшуки у Свято-Введенському монастирі УПЦ МП, - ЗМІ

Про це повідомляють джерела Суспільного, LB.ua та LIGA.net у правоохоронних органах.

За їхніми даними, є інформація про поширення деякими місцевими духівниками кремлівської пропаганди та підтримки ними війни Росії проти України.

Слідчі дії проводять оперативники Служби безпеки України.

Наразі деталі обшуків невідомі.

Довідка. Київський Свято-Введенський монастир – чоловічий монастир, що був заснований наприкінці 19 - початку 20 століття. Належить до УПЦ МП.