У Києві СБУ здійснює обшуки у Свято-Введенському монастирі УПЦ МП, - ЗМІ
Уранці 18 вересня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до Свято-Введенського чоловічого монастиря Української православної церкви (московського патріархату)
Про це повідомляють джерела Суспільного, LB.ua та LIGA.net у правоохоронних органах.
За їхніми даними, є інформація про поширення деякими місцевими духівниками кремлівської пропаганди та підтримки ними війни Росії проти України.
Слідчі дії проводять оперативники Служби безпеки України.
Наразі деталі обшуків невідомі.
Довідка. Київський Свято-Введенський монастир – чоловічий монастир, що був заснований наприкінці 19 - початку 20 століття. Належить до УПЦ МП.
- Нагадаємо, Верховна Рада 20 серпня проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорці. Після цього президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні.
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