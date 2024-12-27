"Стратегічна та ядерна загроза": США та Японія посилюють співробітництво
Уряди Японії та США домовилися посилити співпрацю заради регіональної стабільності на тлі зростання військових загроз
Про це повідомляє Пентагон.
"Альянс стикається з дедалі серйознішою стратегічною та ядерною загрозою. Уряд Японії та уряд Сполучених Штатів Америки зобов'язуються посилити розширене стримування з метою сприяння регіональній стабільності та запобігання спалаху конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Уряди двох країн сформулювали принципи розширеного стримування на базі дискусій здебільшого в межах Розширеного діалогу про стримування (EDD).
"Цей документ підсилює існуючі процедури консультацій та зв'язку Альянсу, пов'язані з розширеним стримуванням. Керівні принципи також стосуються стратегічного обміну повідомленнями для максимального стримування та посилення заходів для розширеного стримування США, підкріпленого оборонними можливостями Японії. Альянс продовжуватиме досліджувати, як найкраще забезпечити потужне та надійне розширене стримування", - повідомив Пентагон.
- Раніше у грудні США, Філіппіни та Японія провели спільні військові навчання у Південнокитайському морі.
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