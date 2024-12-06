США, Філіппіни та Японія провели спільні навчання у Південнокитайському морі

Про це повідомляє Індо-Тихоокеанське командування США (USINDOPACOM).

Зазначається, що до тренувань залучались військова авіація і бойові кораблі союзників, зокрема літак США P-8A Poseidon, філіппінські патрульні кораблі та есмінець японських морських сил самооборони.

Їхньою метою було посилення оперативної сумісності оборонних тактик, методів і процедур.

"Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами підтримують право на свободу судноплавства і польотів, інше законне використання морського та міжнародного повітряного простору, а також повагу до морських прав відповідно до міжнародного права", - йдеться у повідомленні.