США, Філіппіни та Японія провели спільні навчання у Південнокитайському морі
Збройні сили США, Філіппін та Японії провели спільні навчання у Південнокитайському морі
Про це повідомляє Індо-Тихоокеанське командування США (USINDOPACOM).
Зазначається, що до тренувань залучались військова авіація і бойові кораблі союзників, зокрема літак США P-8A Poseidon, філіппінські патрульні кораблі та есмінець японських морських сил самооборони.
Їхньою метою було посилення оперативної сумісності оборонних тактик, методів і процедур.
"Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами підтримують право на свободу судноплавства і польотів, інше законне використання морського та міжнародного повітряного простору, а також повагу до морських прав відповідно до міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
- Наприкінці вересня Філіппіни, Австралія, Японія, США й Нова Зеландія провели спільні навчання у Філіппінському морі.
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