Філіппіни, Австралія, Японія, США й Нова Зеландія провели спільні навчання у Філіппінському морі
Військово-морські сили Філіппін, США, Австралії, Японії та Нової Зеландії провели спільне патрулювання у Філіппінському морі 28 вересня
Про це повідомляє Naval News.
Згідно з повідомленням, у навчаннях брали участь філіппінські кораблі BRP Antonio Luna (FF151) та BRP Emilio Jacinto (PS35), американський есмінець USS Howard (DDG83), австралійський фрегат HMAS Sydney (D48) та японський есмінець JS Sazanami (DD113), а також літаки та гелікоптери. Нова Зеландія залучила до навчань судно HMNZS Aotearoa (A-11).
Навчання містили вправи зі зв'язку, тактичні маневри та інші дії, спрямовані на підвищення оперативної сумісності.
Головнокомандувач збройних сил Філіппін генерал Ромео Браунер-молодший заявив, що ці навчання підтверджують спільну прихильність до свободи судноплавства та дотримання міжнародного морського права, як це визначено в Конвенції ООН з морського права.
У виданні зазначили, що навчання відбулися на тлі повідомлень про проведення Китаєм власних військово-морських та військово-повітряних навчань поблизу мілини Скарборо як відповідь на зростання занепокоєння щодо агресивної поведінки Китаю в Південнокитайському морі.
-
У п'ятницю, 9 серпня, Філіппіни та В'єтнам провели перші спільні навчання берегової охорони в Південнокитайському морі, під час яких екіпажі суден двох країн обстріляли човен із водометів та імітували пошуково-рятувальну операцію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе