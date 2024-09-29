Філіппіни, Австралія, Японія, США й Нова Зеландія провели спільні навчання у Філіппінському морі

Про це повідомляє Naval News.

Згідно з повідомленням, у навчаннях брали участь філіппінські кораблі BRP Antonio Luna (FF151) та BRP Emilio Jacinto (PS35), американський есмінець USS Howard (DDG83), австралійський фрегат HMAS Sydney (D48) та японський есмінець JS Sazanami (DD113), а також літаки та гелікоптери. Нова Зеландія залучила до навчань судно HMNZS Aotearoa (A-11).

Навчання містили вправи зі зв'язку, тактичні маневри та інші дії, спрямовані на підвищення оперативної сумісності.

Головнокомандувач збройних сил Філіппін генерал Ромео Браунер-молодший заявив, що ці навчання підтверджують спільну прихильність до свободи судноплавства та дотримання міжнародного морського права, як це визначено в Конвенції ООН з морського права.

У виданні зазначили, що навчання відбулися на тлі повідомлень про проведення Китаєм власних військово-морських та військово-повітряних навчань поблизу мілини Скарборо як відповідь на зростання занепокоєння щодо агресивної поведінки Китаю в Південнокитайському морі.