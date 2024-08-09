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Філіппіни та В'єтнам провели у Південнокитайському морі перші в історії спільні військові навчання

Марія Науменко
9 серпня, 2024 п'ятниця
16:26
Світ Філіппіни, ВМС

У п'ятницю, 9 серпня, Філіппіни та В'єтнам провели перші спільні навчання берегової охорони у Південнокитайському морі, під час яких екіпажі суден двох країн обстріляли човен з водометів та імітували пошуково-рятувальну операцію

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Як стверджують у виданні, ці навчання – черговий крок у нарощуванні військово-морської співпраці між Філіппінами та В'єтнамом, які вже давно відчувають тиск з боку Китаю через його територіальні претензії. Обидві країни стурбовані тим, що Китай посилює свою присутність в Південнокитайському морі, що може загрожувати свободі судноплавства та економічним інтересам регіону.

У навчаннях взяли участь 90-метровий корабель В'єтнаму CSB 8002 та філіппінське морське патрульне судно BRP Gabriela Silang. Екіпажі відпрацювали сценарії пожежогасіння, рятування та медичного реагування.

"Наші навчання мають більше гуманітарний характер, - зазначив командир корабля BRP Gabriela Silang Лоуренс Роке. - Ми сподіваємося на проведення більшої кількості таких навчань, тому що море велике і багатьом буде потрібна допомога берегової охорони".

  • Нагадаємо, 21 липня уряд Філіппін оголосив про угоду з Китаєм, яка, як вони сподіваються, покладе край протистоянню у спірних водах Південнокитайського моря.
Теги:
Китай
військові
Філіппіни
Військові новини
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