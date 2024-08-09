Філіппіни та В'єтнам провели у Південнокитайському морі перші в історії спільні військові навчання
У п'ятницю, 9 серпня, Філіппіни та В'єтнам провели перші спільні навчання берегової охорони у Південнокитайському морі, під час яких екіпажі суден двох країн обстріляли човен з водометів та імітували пошуково-рятувальну операцію
Про це повідомляє Reuters.
Як стверджують у виданні, ці навчання – черговий крок у нарощуванні військово-морської співпраці між Філіппінами та В'єтнамом, які вже давно відчувають тиск з боку Китаю через його територіальні претензії. Обидві країни стурбовані тим, що Китай посилює свою присутність в Південнокитайському морі, що може загрожувати свободі судноплавства та економічним інтересам регіону.
У навчаннях взяли участь 90-метровий корабель В'єтнаму CSB 8002 та філіппінське морське патрульне судно BRP Gabriela Silang. Екіпажі відпрацювали сценарії пожежогасіння, рятування та медичного реагування.
"Наші навчання мають більше гуманітарний характер, - зазначив командир корабля BRP Gabriela Silang Лоуренс Роке. - Ми сподіваємося на проведення більшої кількості таких навчань, тому що море велике і багатьом буде потрібна допомога берегової охорони".
- Нагадаємо, 21 липня уряд Філіппін оголосив про угоду з Китаєм, яка, як вони сподіваються, покладе край протистоянню у спірних водах Південнокитайського моря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.27
- Актуальне
- Важливе