Філіппіни та В'єтнам провели у Південнокитайському морі перші в історії спільні військові навчання

Про це повідомляє Reuters.

Як стверджують у виданні, ці навчання – черговий крок у нарощуванні військово-морської співпраці між Філіппінами та В'єтнамом, які вже давно відчувають тиск з боку Китаю через його територіальні претензії. Обидві країни стурбовані тим, що Китай посилює свою присутність в Південнокитайському морі, що може загрожувати свободі судноплавства та економічним інтересам регіону.

У навчаннях взяли участь 90-метровий корабель В'єтнаму CSB 8002 та філіппінське морське патрульне судно BRP Gabriela Silang. Екіпажі відпрацювали сценарії пожежогасіння, рятування та медичного реагування.

"Наші навчання мають більше гуманітарний характер, - зазначив командир корабля BRP Gabriela Silang Лоуренс Роке. - Ми сподіваємося на проведення більшої кількості таких навчань, тому що море велике і багатьом буде потрібна допомога берегової охорони".